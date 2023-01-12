Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Филадельфия» на своей площадке оказалась сильнее «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Флайерз».
В составе победителей хет-трик оформил Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов сделал результативную передачу.
Хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Александр Алексеев очков не набрали.
В следующем матче команды снова сыграют друг против друга, но на этот раз матч состоится в столице США (15 января).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Вашингтон» – 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)
Голы:
1:0 – Лоутон (Типпет, Деанджело), 7:26
1:1 – Хэтэуэй (Дауд, Дженсен), 19:06
2:1 – Конекны (Фараби), 19:27
3:1 – Типпет (ван Римсдайк), 45:31
4:1 – Конекны (Проворов, Лоутон), 47:28
4:2 – Юханссон (), 49:18
4:3 – Оши (Фегервары, Бэкстрем), 54:42
5:3 – Конекны (Лоутон), 59:47
Вратари: Харт 26/29 – Кюмпер 31/35.