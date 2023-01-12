Дубль Костина помог «Эдмонтону» уверенно победить «Анахайм» в матче НХЛ

«Эдмонтон» на выезде оказался сильнее «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Ойлерз».
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Клим Костин. Кроме того, по одному разу отличились Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Дилан Холлоуэй и Райан Нюджент-Хопкинс.
Защитник «Дакс» Дмитрий Куликов не записал в свой актив результативных действий.
В следующем матче «Эдмонтон» отправится в гости к «Сан-Хосе», а «Анахайм» примет дома «Нью-Джерс». Оба противостояния состоятся 14 января.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» – «Эдмонтон» – 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)
Голы:
0:1 – Холлоуэй (Бэрри, Макдэвид), 3:24
0:2 – Нюджент-Хопкинс (Бушар, Броберг), 4:38
1:2 – Кэррик (Комтуа), 8:52
1:3 – Макдэвид (Ямамото), 10:23
1:4 – Костин (), 19:02
1:5 – Костин (Нюджент-Хопкинс, Янмарк-Нюлен), 27:41
1:6 – Драйзайтль (Бушар), 38:44
2:6 – Бенуа (Комтуа, Лисон), 41:48
Вратари: Гибсон 31/37, Столарц 16/16 – Дж.Кэмпбелл 21/23.