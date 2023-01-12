Шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

«Лос-Анджелес» на своей площадке оказался сильнее «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Кингз», который одержали третью победу кряду в лиге.

У «Шаркс» результативной передачей отметился российский нападающий Александр Барабанов.

Таким образом, «Лос-Анджелес» с 56 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Сан-Хосе» находится на 13-й строчке, имея в своем активе 34 очка.

В следующем матче «Лос-Анджелес» примет дома «Нью-Джерс» (15 января), а «Сан-Хосе» сыграет на своей арене с «Эдмонтоном» (14 января).