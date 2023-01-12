Пять российских вратарей вошли в список претендентов на «Везина Трофи»

Пятеро российских вратарей вошли в десятку лучших по итогам голосования по определению претендентов на «Везина Трофи», приза, вручаемому лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата.

Результаты голосования приводятся на официальном сайте НХЛ. В десятку лучших вошли: Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», Андрей Василевский из «Тампы-Бэй Лайтнинг», действующий обладатель трофея голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш» и Петр Кочетков из «Каролины Харрикейнз».

Возглавил голосование вратарь «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк.

Имя обладателя трофея будет названо после окончания регулярного сезона