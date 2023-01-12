ЦСКА одолел «Барыс» в выездном матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и ЦСКА завершился победой москвичей со счетом 5:2.
Отметим, что в составе гостевой команды заброшенными шайбами отметились Матвей Гуськов (12-я минута), Константин Окулов (21), Сергей Плотников (37), Антон Слепышев (49) и Максим Мамин (54). Хозяева льда ответили голами Антона Сагадеева (22) и Дмитрия Шевченко (30).
Таким образом, команда Сергея Федорова набирает 69 очков и по-прежнему занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Андрея Скабелки располагаются на восьмом месте на Востоке, имея в своем активе 48 очков.
Добавим, что 14 января «Барыс» на своей домашней арене примет «Нефтехимик», 15 января ЦСКА сыграет дома с «Северсталью».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) – ЦСКА (Москва) – 2:5 (0:1 2:2, 0:2)
Голы:
0:1 – Гуськов (Мингачев, Ярош), 11:37 (мен.)
0:2 – Окулов (Каменев, Плотников), 20:29 (бол.)
1:2 – Сагадеев (Михайлис), 21:50
2:2 – Шевченко (Вей), 29:44 (мен.)
2:3 – Плотников (Мамин, Провольнев), 36:45
2:4 – Слепышев (Нестеров, Соркин), 48:15 (бол.)
2:5 – Мамин (Светлаков, Провольнев), 53:25
Вратари: Бояркин – Рейдеборн