Тренер «Барыса» Скабелка – о поражении от ЦСКА: Нам не хватило самоотдачи

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:5).

Отметим, что за белорусский клуб шайбы забросили Антон Сагадеев (22) и Дмитрий Шевченко (30).

«Нам не хватило самоотдачи и характера на весь матч. Нужно признать, что мастерства у соперника побольше. Нельзя играть хорошо только часть встречи. Все идет от головы. Возможно, нам не хватило сил из-за тяжелого выездного турне», – приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в данный момент «Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 48 очков.

14 января подопечные Скабелки на своей домашней арене примут «Нефтехимик».