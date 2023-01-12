«Сочи» проиграл «Торпедо» и установил новый антирекорд КХЛ 

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» оказались сильнее «Сочи» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Большой» (Сочи).

Отметим, что основное время матча завершилось со счетом 2:2. Шайбы домашней команды забросили Донат Стальнов (25-я минута) и Сергей Попов (55). Гости ответили голами Михаила Орлова (23) и Дениса Яна (37).

Победную точку в матче поставил Николай Коваленко (62) в овертайме.

Таким образом, сочинский клуб потерпел 21-е поражение подряд в КХЛ и установил новый антирекорд в лиге. Подопечные Сергея Светлова занимают 11 строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 19 очков после 49 игр. Команда Игоря Ларионова находится на третьем месте, набрав 68 очков после 50 матчей.

Добавим, что 14 января «Сочи» примет на своей домашней арене магнитогорский «Металлург», 17 января «Торпедо» сыграет дома с московским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:3 ОТ (0:0 1:2, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Орлов (Федотов, Кручинин), 22:41

1:1 – Стальнов (Александров), 24:00

1:2 – Ян (Летунов, Фирстов), 36:29

2:2 – Попов (Косовец, Бабенко), 54:32

2:3 – Коваленко (Кручинин, Конюшков), 61:00

Вратари: Бердин – Гуска