Два очка Кучерова и передача Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду нанесла поражение «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кори Перри и Стивен Стэмкос, реализовавшие большинство, Александр Киллорн, Никита Кучеров и Брэндон Хейгел. Кучеров и российский защитник «молний» Михаил Сергачев записали также на свой счет по одной голевой передаче.

Гости ответили точными бросками Конора Гарлэнда, Ти-Джея Миллера в большинстве, Квинтона Хьюза с передачи Андрея Кузьменко и Элиаса Петтерссона.

«Тампа» набрала 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 37 очками 12-й на Западе.