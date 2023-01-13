«Нэшвилл» проиграл «Монреалю» в дебютном матче Аскарова в НХЛ

«Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Монреалю» со счетом 3:4.

В составе американского клуба забивали Нино Нидеррайтер (11-я минута), Филип Форсберг (21) и Юсо Пярссинен (59).

У канадской команды дубль в большинстве оформил Коул Кофилд (31, 47), также по шайбе забросили Джейк Эванс (14) и Кирби Дах (16).

Это игра стала дебютной в НХЛ для российского вратаря «Нэшвилла» Ярослава Аскарова. Он отразил 31 из 35 бросков по своим воротам.

«Канадиенс» являются аутсайдерами Атлантического дивизиона несмотря на то, что набрали 37 очков. «Хищники» остались с 44 очками на пятом месте Центрального дивизиона.

«Монреаль» сыграет 15 января против «Айлендерс», «Нэшвилл» в этот же день примет «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» - «Нэшвилл Предэйторз» - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы:

0:1 – Нидеррайтер (Йоси), 10:35

1:1 – Эванс (Эдмундсон, Савар), 13:30

2:1 – Дак (Друэн, Юлонен), 15:08

2:2 – Форсберг (Пярссинен, Дюшен), 20:12

3:2 – Кофилд (Друэн, Сузуки), 30:03 (Бол.)

4:2 – Кофилд (Друэн, Дак), 46:15

4:3 – Пярссинен (Глэсс, Экхольм), 58:31

Вратари: Монтембо 39/42 – Аскаров 31/35.