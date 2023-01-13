Шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу над «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Фредрик Годро в меньшинстве, Сэм Стил с передачи Кирилла Капризова и сам россиянин, поразивший уже пустые ворота.

Хозяева открыли счет после точного броска Скоота Мэйфилда, которому ассистировал Александр Романов, однако трижды пропустили в третьем периоде. Ворота «островитян» защищал Илья Сорокин.

«Дикари» набрали 50 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» с 47 очками девятые на Востоке.