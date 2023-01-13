Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Даллас» в овертайме

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Даллас» со счетом 2:1 ОТ.

В основное время на шайбу игрока гостей Тайлера Сегина, заброшенную в большинстве при участии Дениса Гурьянова (38-я минута)? клуб из Нью-Йорка ответил голом Кей-Андре Миллера на последней секунде третьего периода.

В овертайме победную шайбу забросил защитник «Рейнджерс» Адам Фокс (62). Балл за голевую передачу получил также Артемий Панарин.

Его соотечественник и одноклубник голкипер Игорь Шестеркин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Синерубашечники», набравшие 55 очков, занимают третье место в Cтоличном дивизионе. «Старз» с 57 очками остаются лидерами Центрального дивизиона.

«Даллас» 14 января примет «Калгари», «Рейнджерс» спустя два дня сыграет дома против «Монреаля».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Даллас Старз» - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Сегин (Гурьянов, Марчмент), 37:53 (Бол.)

1:1 – Миллер (Фокс, Трочек), 59:59

2:1 – Фокс (Зибанежад, Панарин), 61:15

Вратари: Шестеркин 24/25 – Эттинджер 29/31.