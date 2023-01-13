Передача Барбашева не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома проиграл «Калгари Флэймз».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Диллон Дюбе. Еще по одному разу отличились Уокер Дуэр и Блейк Коулмен.
Хозяева ответили единственной шайбой в исполнении Джейка Нейборса с передачи Ивана Барбашева.
«Огоньки» набрали 49 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Сент-Луис» с 45 очками идет девятым.
источник: «Советский спорт»