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Передача Барбашева не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Калгари»

«Блюзмены» пропустили в конце две шайбы с разницей в 35 секунд.
13 января 2023 09:20
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома проиграл «Калгари Флэймз».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Диллон Дюбе. Еще по одному разу отличились Уокер Дуэр и Блейк Коулмен.

Хозяева ответили единственной шайбой в исполнении Джейка Нейборса с передачи Ивана Барбашева.

«Огоньки» набрали 49 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сент-Луис» с 45 очками идет девятым.

источник: «Советский спорт»
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Передача Барбашева не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Калгари»
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