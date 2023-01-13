В «Нэшвилле» оценили дебют российского вратаря Аскарова

Швейцарский форвард «Нэшвилл Предаторз» Нино Нидеррайтер остался доволен дебютом в НХЛ российского голкипера команды Ярослава Аскарова.

«Он был великолепен. Уверенно чувствовал себя в воротах и много играл в шайбу. Уже видно, что он точно станет элитным вратарем», - приводит слова нападающего клубная пресс-служба «хищников».

Напомним, Аскаров провел полный матч регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс», в котором «Нэшвилл» уступил со счетом 3:4.

Хоккеист уехал в США в 2020 году, однако до сегодняшнего дня был вынужден скитаться по фарм-клубам. В России голкипер известен по выступлениям в составе СКА и молодежной сборной.