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«Локомотив» крупно обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Команды забросили на двоих 8 шайб!
13 января 2023 21:26
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» - «Северсталь» завершился в пользу хозяев – 6:2.

В их составе дубль оформил Максим Шалунов. Также отличились Александр Полунин, Степан Никулин, Андрей Сергеев и Михаил Беляев. У проигравших две шайбы забросили Никита Рожков и Давид Думбадзе.

Таким образом, команда Игоря Никитина прервала серю из пяти поражений кряду, а «Северсталь» – из двух побед подряд.

15 января ярославцы сыграют с московским «Динамо», а череповецкий клуб в тот же день встретится с ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» – «Северсталь» – 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Голы:

1:0 – Шалунов (Беляев, Андронов), 02:45

2:0 – Полунин (Красковский, Елесин), 19:23

3:0 – Никулин (Алексеев, Сергеев), 30:41 (бол.)

3:1 – Рожков (Гераськин, Пресс), 32:36 (бол.)

4:1 – Сергеев (Рафиков, Иванов), 32:47

4:2 – Думбадзе (Моисеев, Абросимов), 33:02

5:2 – Беляев (Шалунов), 43:50

6:2 – Шалунов, 53:01

источник: «Советский спорт»
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