«Локомотив» крупно обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» - «Северсталь» завершился в пользу хозяев – 6:2.
В их составе дубль оформил Максим Шалунов. Также отличились Александр Полунин, Степан Никулин, Андрей Сергеев и Михаил Беляев. У проигравших две шайбы забросили Никита Рожков и Давид Думбадзе.
Таким образом, команда Игоря Никитина прервала серю из пяти поражений кряду, а «Северсталь» – из двух побед подряд.
15 января ярославцы сыграют с московским «Динамо», а череповецкий клуб в тот же день встретится с ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» – «Северсталь» – 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Голы:
1:0 – Шалунов (Беляев, Андронов), 02:45
2:0 – Полунин (Красковский, Елесин), 19:23
3:0 – Никулин (Алексеев, Сергеев), 30:41 (бол.)
3:1 – Рожков (Гераськин, Пресс), 32:36 (бол.)
4:1 – Сергеев (Рафиков, Иванов), 32:47
4:2 – Думбадзе (Моисеев, Абросимов), 33:02
5:2 – Беляев (Шалунов), 43:50
6:2 – Шалунов, 53:01