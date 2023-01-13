«Спартак» проиграл «Трактору», потерпев второе поражение подряд

В очередном матче КХЛ московский «Спартак» на своем льду уступил челябинскому «Трактору».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Андрей Стась, Антон Бурдасов, Максим Шабанов и Никита Тертышный.
Хозяева ответили дублем Матвея Заседы. Отметим, что свою первую шайбу форвард забросил в большинстве, а вторую - в меньшинстве.
«Спартак», потерпев второе поражение подряд, с 51 очком остался на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции, однако балансирует на грани попадания в плей-офф.
Уральцы набрали 50 очков и заскочили на последнюю ступеньку кубковой восьмерки Востока.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) - «Трактор» (Челябинск) - 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Голы:
0:1 - Стась (Стежкин, Хэмилтон), 23:10
1:1 - Заседа (Шейн, Хохлачев), 34:29 (5х4)
2:1 - Заседа (Свечков), 36:54 (4х5)
2:2 - Бурдасов (Сошников, Тертышный), 37:54
2:3 - Шабанов (Тертышный), 40:46
2:4 - Тертышный (Карпухин, Калинин), 44:12
Вратари: Красиков (0.00 - 40:46), Куликов (40:46 - 60.00) - Мыльников.