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СКА одержал домашнюю победу на московским «Динамо»

Команда из Санкт-Петербурга забросила две шайбы в ворота своего соперника.
13 января 2023 21:45
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты СКА на своей площадке обыграли московское «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе армейцев шайбы забросили Никита Гусев (4-я минута) и Марат Хайруллин (59). При этом голкипер питерцев Дмитрий Николаев оформил шатаут, отразив все 37 бросков по своим воротам.

Таким образом, СКА набрал 82 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идет пятым (64 очка).

15 января СКА сыграет дома против «Амура», а клуб из Москвы в тот же день отправится в гости к «Локомотиву».

источник: «Советский спорт»
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