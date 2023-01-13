СКА одержал домашнюю победу на московским «Динамо»

Хоккеисты СКА на своей площадке обыграли московское «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе армейцев шайбы забросили Никита Гусев (4-я минута) и Марат Хайруллин (59). При этом голкипер питерцев Дмитрий Николаев оформил шатаут, отразив все 37 бросков по своим воротам.

Таким образом, СКА набрал 82 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идет пятым (64 очка).

15 января СКА сыграет дома против «Амура», а клуб из Москвы в тот же день отправится в гости к «Локомотиву».