Кудашов объяснил причины поражения «Динамо» от СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды от питерского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая атмосфера, хорошая игра. Не забили ни одного гола, проиграли, особо и комментировать нечего. Здесь много компонентов - и уверенность, и не всегда на пятак шли, когда надо дело доделать до конца. Игра не строится только на том, чтобы хорошо играть, она строится еще из забитых и пропущенных голов. Наконечника нет острого, злого. Иногда говорю ребятам - пусть лучше не засчитают гол за нарушение, за атаку вратаря, но момент надо доиграть до конца. И желание иногда перехлестывает, ребята молодые, хотят быстрее завершить атаку броском, забить. Не бывает одной причины, это комплекс», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев, в составе которых шайбы забросили Никита Гусев (4-я минута) и Марат Хайруллин (59). При этом голкипер питерцев Дмитрий Николаев оформил шатаут, отразив все 37 бросков по своим воротам.

Таким образом, СКА набрал 82 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идет пятым (64 очка).

15 января СКА сыграет дома против «Амура», а клуб из Москвы в тот же день отправится в гости к «Локомотиву».