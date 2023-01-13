НХЛ наказала Сергачева за удар соперника в челюсть

В НХЛ приняли решение оштрафовать российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева на пять тысяч долларов за удар в челюсть форварда «Ванкувер Кэнакс» Конора Гарлэнда в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, инцидент произошел в конце встречи. Сергачев таким образом отмстил Гарлэнду за удар того по ловушке голкипера «молний» Андрея Василевского после того, как он уже зафиксировал шайбу.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кори Перри и Стивен Стэмкос, реализовавшие большинство, Александр Киллорн, Никита Кучеров и Брэндон Хейгел. Кучеров и российский защитник «молний» Михаил Сергачев записали также на свой счет по одной голевой передаче.

Гости ответили точными бросками Конора Гарлэнда, Ти-Джея Миллера в большинстве, Квинтона Хьюза с передачи Андрея Кузьменко и Элиаса Петтерссона.

«Тампа» набрала 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 37 очками 12-й на Западе.