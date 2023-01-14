Шайба Костина помогла «Эдмонтону» разгромить «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Коннор Макдэвид, обе шайбы забросивший в большинстве. Еще по одному разу отличились Клим Костин, Райан Ньюджент-Хопкинс, также реализовавший численное преимущество, Леон Драйзайтль, Йессе Пулюярви и Райан Маклеод.
Хозяева ответили точным броском Оскара Линдблема.
«Нефтяники» набрали 49 очков и догнали идущий седьмым в турнирной таблице Восточной конференции «Калгари».
«Акулы» с 34 очками идут 13-ми.
источник: «Советский спорт»