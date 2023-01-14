Тренер «Спартака» Гришин готов к отставке из-за неудовлетворительных результатов команды

Главный тренер московского «Спартака» Игорь Гришин заявил, что не боится отставки в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«На меня это никак не влияет. Я об этих слухах узнаю даже не сам. Прямо сейчас я работаю на своем месте и получаю от этого удовольствие. Если реально произойдут какие-то кадровые изменения в клубе, то восприму это нормально и буду работать на следующем месте», - приводит слова специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, из последних 11 матчей «Спартак» проиграл десять, одержав лишь победу в Ярославле над «Локомотивом» (5:3). Накануне команда Гришина дома уступила челябинскому «Трактору» (2:4).

«Спартак» с 51 очком остался на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции, однако балансирует на грани попадания в плей-офф.