«Питтсбург» проиграл «Виннипегу», Малкин завершил матч с показателем полезности «-1»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Виннипег» завершился в пользу гостей – 4:1.
В составе победителей дубль оформил Марк Шайфли. Еще по шайбе забросили Блейк Уилер и Николай Элерс. У проигравших отличился Дрю О'Коннор.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин очков не набрал. Он покинул площадку с показателем полезности «-1».
Таким образом, «Питтсбург» прервал серию из двух побед кряду, а «Джетс» выиграли седьмой матч из последних восьми.
15 января команда Малкина сыграет с «Каролиной», а «Виннипег» днем позже встретится с «Аризоной».
«Питтсбург» – «Виннипег» – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
НХЛ
Регулярный чемпионат
Голы:
0:1 – 12 Уилер (Перфетти)
1:1 – 17 О'Коннор (Рутта, Капанен)
1:2 – 38 Шайфли (Перфетти, Уилер)
1:3 – 39 Элерс (Демело, Коннор)
1:4 – 47 Шайфли (Перфетти, Демело)
Вратари: Токарски 36/40 – Риттих 22/23.