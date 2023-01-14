Ларионов пообещал, что «Торпедо» в плей-офф не будет играть в оборонительный хоккей

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов пообещал, что в матчах плей-офф Кубка Гагарина его команда постарается продолжать играть в атакующий хоккей.

«Если ты хочешь игру «сушить» и держать победный счет - это не наш стиль. Мы здесь - для того, чтобы зрители получали удовольствие от игры. Для меня пусть лучше будет счет «6:5» или «7:6», чем если мы будем выбрасывать шайбу по борту, убивая хоккей.

В плей-офф мы будем играть грамотно, дисциплинированно и компактно, но мы не будем сидеть в обороне и ждать, пока соперник ошибется», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба волжан.

Напомним, после 50 матчей «Торпедо» с 68 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В последнем матче нижегородцы на выезде обыграли «Сочи» (3:2).