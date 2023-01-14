«Навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта». ФХР - о 75-летии Харламова

Федерация хоккея России опубликовала в соцсети пост в честь 75-летия со дня рождения советского нападающего Валерия Харламова.

Напомним, что большую часть своей карьеры спортсмен провел в московском ЦСКА.

«Его имя известно даже тем, кто почти ничего не знает о хоккее. Он прожил обидно короткую, но очень яркую жизнь, – и навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта. 75 лет назад родился Валерий Харламов, Легенда №17. Помним!» – говорится в сообщении ФХР.

Добавим, что Харламов является двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира.