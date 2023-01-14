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«Каролина» не планирует отправлять Кочеткова в АХЛ

В строй вернулся основной голкипер команды.
14 января 2023 15:55
автор: Александр Поволоцкий

«Каролина» не собирается отправлять российского голкипера Петра Кочеткова в фарм-клуб, который играет в АХЛ.

Напомним, что вратарь был вызван в основной состав после травмы Фредерика Андерсена.

Датчанин вернулся в строй уже принял участие в игре с «Коламбусом» (6:2).

«Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл сказал, что оставит трех вратарей в составе клуба, хотя в начале сезона эта идея ему не нравилась. Держать Кочеткова в АХЛ не имеет никакого смысла, учитывая травматичность Андерсена и Раанты», – заявил зарубежным СМИ инсайдер Эллитотт Фридман.

В текущем сезоне Кочетков провел 18 матчей, в которы одержал 10 побед и отразил 91,4% бросков.

источник: «Советский спорт»
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