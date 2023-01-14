«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 5:3

За клуб из Казахстана забивали Линден Вэй в большинстве (5-я минута), Антон Сагадеев (31) и Энтони Луис, реализовавший численное преимущество (37). У российской команды голами отличись Егор Попов (29), Андрей Белозеров в большинстве (39), Андрей Чивилев (42), Михаил Сидоров в численном преимуществе (54) и Павел Порядин, поразивший пустые ворота (59).

Клуб из Нижнекамска набрал 49 очков и поднялся на девятое место турнирной таблицы Восточной конференции, где команда из Астаны, оставшись с 48 очками опустилась на десятую позицию.

«Барыс» 16 января примет «Сибирь», «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях с «Авангардом»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Голы:

1:0 – Вэй (Бракко, Луис), 4:28 (Бол.)

1:1 – Попов (Кизимов), 28:14

2:1 – Сагадеев (Грант, Асетов), 30:19

3:1 – Луис (Вэй, Бракко), 36:29 (Бол.)

3:2 – Белозеров (Сидоров, Лещенко), 38:31 (Бол.)

3:3 – Чивилев (Березин, Сидоров), 41:50

3:4 - Сидоров (Казимов), 53:30 (Бол.)

3:5 - Порядин (Камара), 58:36 (П.В.)