Шайба Шмелева принесла «Салавату Юлаеву» победу над «Адмиралом»

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 2:0.
За команду Виктора Козлова на 41-й минуте забил Сергей Шмелев, а окончательный результат установил Александр Хмелевский, поразивший пустые ворота.
Уфимцы набрали 63 очка и поднялись на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, где «моряки» с 59 очками занимают шестую позицию.
«Салават Юлаев» 16 января примет «Металлург», «Адмирал» в этот же день сыграет в гостях с «Ак Барсом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Адмирал» (Владивосток) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Шмелев (Кадейкин, Коледов), 40:27; Хмелевский (Дроздов), 59:15 (П.В).
источник: «Советский спорт»