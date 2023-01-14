«Наша болезнь – индивидуальные ошибки». Скабелка - о поражении «Барыса» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка отреагировал на поражение своей команды в матче чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:5).
«Пятидневный марафон с поездкой на Дальний Восток, возможно, сказался, а также плотность матчей. Хотя с ЦСКА было больше энергии, чем в этот раз. Третий период не задался с первой смены, пропустили быстрый гол. Опять эта наша болезнь – индивидуальные ошибки. Они не позволили побороться за победу», - цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.
«Барыс» занимает десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков.
источник: «Советский спорт»