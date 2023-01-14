Козлов о победе над «Адмиралом»: Начинаем играть в правильный хоккей

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над владивостокским «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Важный день был сегодня для нас. Игра началась с минуты молчания в память о первом президенте Республики Башкортостан Муртазе Губайдулловиче Рахимове. Он многое сделал для хоккея в республике. Команда была заряжена на победу. «Адмирал» - вязкая команда, но мы хорошо держали шайбу. Важно было не дать сопернику использовать главный козырь - контратаки. Мы их сдержали. Ежов отлично действовал в воротах. Начинаем играть в правильный хоккей, это радует.

Сегодня было два «футбольных» гола ногой, оба отменили. И в моей карьере такое случалось. Судьи - молодцы, отработали отлично, разобрались в ситуации», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба уфимцев.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Салавата». За команду Козлова на 41-й минуте забил Сергей Шмелев, а окончательный результат установил Александр Хмелевский, поразивший пустые ворота.

Уфимцы набрали 63 очка и поднялись на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, где «моряки» с 59 очками занимают шестую позицию.

«Салават Юлаев» 16 января примет «Металлург», «Адмирал» в этот же день сыграет в гостях с «Ак Барсом».