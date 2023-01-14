Леонид Тамбиев: Все устроило в матче с «Салаватом Юлаевым», кроме результата

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отреагировал на результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Напомним, что уфимский клуб обыграл команду из Владивостока со счетом 2:0.
«Огорчен результатом. Все устроило, кроме него. Такие игры бывают. И самоотдача была, и ребята пластались, старались выполнять тот план на игру, который мы им предложили, а он работал, они это видели. Все в радиусе одного броска», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
«Моряки» с 59 очками занимают шестую позицию в таблице Восточной конференции.
источник: «Советский спорт»