«Сибирь» обыграла в овертайме «Ак Барс», прервав победную серию казанцев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» нанесла поражение «Ак Барсу».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.
В основное время в составе казанской команды шайбы забросили Артем Лукоянов (11-я минута), Станислав Галиев (19-я) и Дмитрий Кагарлицкий (51-я).
Гости ответили точными бросками Никиты Ефремова (27-я), Дениса Голубева (57-я) и Максима Сушко (58-я).
Победу «Сибири» принесла шайба Александра Шарова (62-я).
«Ак Барс» набрал 60 очков и расположился на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
Новосибирский клуб с 64 очками на второй строчке.
источник: «Советский спорт»