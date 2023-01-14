«Сочи» обыграл «Металлург», прервав антирекордную серию поражений в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своем льду обыграл магнитогорский «Металлург».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Егор Бабенко, Артем Николаев и Сергей Попов, реализовавший большинство.
Гости ответили точными бросками Ярослава Хабарова и Алексея Маклюкова.
Отметим, что «Сочи» прервал свою 21-матчевую серию поражений, которая является рекордной для КХЛ.
Южане набрали 21 очко, но не покинули последней строчки в турнирной таблице Западной конференции.
«Сталевары» с 63 очками остались вторыми на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» - «Металлург» (Магнитогорск) - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы:
1:0 - Бабенко (Мичков), 17:28
1:1 - Хабаров (Керран), 30:48
2:1 - Николаев (Попов, Гараев), 33:55
2:2 - Маклюков (Яковлев, Лайпсик), 38:05
3:2 - Попов (Морроу, Николаев), 49:32 (5х4)
Вратари: Третьяк - Паскуале.