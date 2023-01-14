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Мартемьянов прокомментировал волевую победу «Сибири» над «Ак Барсом»

Сибиряки вытащили практически безнадежную встречу.
14 января 2023 21:25
автор: Александр Шульгин

Главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов объяснил причины камбэка своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса».

Напомним, за четыре минуты до конца встречи сибиряки проигрывали 1:3, но сумели сравнять счет в основное время, а в овертайме вырвали победу.

«В первом периоде «Ак Барс» полностью доминировал во всех компонентах, играла одна команда, и результат был налицо. В перерыве пришлось встряхнуть ребят, чтобы они проснулись и начали играть в хоккей - не витиеватый, как им хочется, а в мужской жесткий хоккей. Разговор состоялся серьезный, команда встрепенулась. Мы шли до конца, и это вознаградилось забитыми голами - полезли на пятак, практически все голы забиты с броском и добиваний, подправлений. Команде спасибо за то, что шли до конца и выиграли этот матч.

На раскатке уже был звоночек — просматривали матч «Ак Барса» с «Авангардом», знали об их мощном давлении с первых минут, но не все были готовы к этому. Две трети команды плавали, но потом собрались», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

В основное время в составе казанской команды шайбы забросили Артем Лукоянов (11-я минута), Станислав Галиев (19-я) и Дмитрий Кагарлицкий (51-я).

Гости ответили точными бросками Никиты Ефремова (27-я), Дениса Голубева (57-я) и Максима Сушко (58-я).

Победу «Сибири» принесла шайба Александра Шарова (62-я).

«Ак Барс» набрал 60 очков и расположился на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Новосибирский клуб с 64 очками на второй строчке.

источник: КХЛ
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