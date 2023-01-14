Радулов объяснил причины провала «Ак Барса» на последних минутах матча с «Сибирью»

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал концовку матча с «Сибирью», когда казанцы упустили преимущество в две шайбы над соперником.

«Я считаю, что сегодня была объективно равная игра, и «Сибирь» здорово играла, но все решают нюансы. Мы хорошо начали, повели 2:0, во втором периоде у них получилось переломить ход на какой-то момент, но и у нас были шансы, только мы не забили. В конце вы сами все видели - когда ты ведешь за 3 минуты в две шайбы, как можно допускать такие моменты в своей зоне», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба.

Напомним, за четыре минуты до конца встречи сибиряки проигрывали 1:3, но сумели сравнять счет в основное время, а в овертайме вырвали победу.

В основное время в составе казанской команды шайбы забросили Артем Лукоянов (11-я минута), Станислав Галиев (19-я) и Дмитрий Кагарлицкий (51-я).

Гости ответили точными бросками Никиты Ефремова (27-я), Дениса Голубева (57-я) и Максима Сушко (58-я).

Победу «Сибири» принесла шайба Александра Шарова (62-я).

«Ак Барс» набрал 60 очков и расположился на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Новосибирский клуб с 64 очками на второй строчке.