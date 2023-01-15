Овечкин повторил достижение Гретцки, «Вашингтон» проиграл «Филадельфии»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Филадельфии Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Автором единственной шайбы у хозяев льда стал россиянин Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 400-й на домашней арене. Таким образом, Овечкин стал вторым игроком НХЛ вместе с Уэйном Гретцки, кто забрасывал 400 и более шайб дома и на выезде.

Также Овечкин повторил рекорд бывшего хоккеиста «Вашингтона» Майка Гартнера, который 17 сезонов забрасывал 30 шайб. Гол в ворота «Филадельфии» стал для россиянина 30-м в нынешнем сезоне.

«Вашингтон» набрал в 45 играх 52 очка и занимает седьмое место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» - «Филадельфия» - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы:

0:1 – Лотон (Деанджело, Фараби), 13:16 (бол.)

1:1 – Овечкин, 17:56

1:2 – ван Римсдайк (Типпет, Фрост), 24:51

1:3 – Эллисон (Хэйс, Лотон), 25:40