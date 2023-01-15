35 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер»

Хоккеисты «Флориды» выиграли у «Ванкувере» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Майами завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.
Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 35 из 38 бросков по своим воротам. В составе победителей отличились Райан Ломберг, Эрик Стаал, Аарон Экблад и Александр Барков.
«Флорида» занимает 10-е место в Восточной конференции, «Ванкувер», который потерпел четвертое поражение подряд, идет 12-м на Западе.
источник: «Советский спорт»