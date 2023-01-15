Гол Костина помог «Эдмонтону» победить лидера Западной конференции «Вегас Голден Найтс»

«Эдмонтон Ойлерз» победил лидера Западной конференции «Вегас Голден Найтс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3.

В составе победителей дубль на счету Леона Драйзайтля, который провел 50-й матч за карьеру, в котором он забил как минимум две шайбы. В матче также отличился россиянин Клим Костин, который забивает в третьем матче подряд. Еще одна шайба на счету Маттиаса Янмарка.

У «Голден Найтс» шайбы забросили Киган Колесар, Пол Коттер, Уильям Карлссон.

Благодаря победе «Эдмонтон» укрепился в зоне плей-офф, набрав 51 очков. Команда занимает восьмое место в Западной конференции, где по-прежнему лидирует «Вегас» с 58 очками.