«Спартак» одержал волевую победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

Хоккеисты московского «Спартака» победили «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Счет открыли гости после точного броска Девина Бросо на 10-й минуте. Затем спартаковцам удалось переломить ход игры и трижды огорчить голкипера китайского хоккейного клуба. Отличились Андрей Локтионов (28), Александр Хохлачев (34) и Семен Ручкин (36). В третьем периоде гости смогли лишь сократить отставание после гола Колина Кэмпбелла на 41 минуте. Голкипер «Спартака» Дмитрий Куликов, проведший первый матч в КХЛ, отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Эта победа стала первой для «Спартака» над клубом из Пекина. В предыдущих двух встречах «Куньлунь Ред Стар» оказывался сильнее.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, у «Куньлунь Ред Стар» 41 очко и десятое место там же. Следующие матчи команды проведут 17 января. «Спартак» дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Куньлунь Ред Стар» примет ярославский «Локомотив».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Спартак» (Москва) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Броссо (Уэрек, ЛоВерде), 09:07

1:1 – Локтионов, 27:20

2:1 – Хохлачев (Кровяков, Старченко), 33:21

3:1 – Ручкин (Кин, Хохлачев), 35:34

3:2 – Кэмпбелл (Челиос), 40:47 (бол.).

Вратари: Куликов - Смит