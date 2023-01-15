Гришин – о победе над «Куньлунем»: Хоккеисты «Спартака» сыграли грамотно 

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:2).

Отметим, что за московский клуб шайбы забросили Андрей Локтионов, Александр Хохлачев и Семен Ручкин. Голы пекинской команды на счету Дэвина Броссо и Колина Кэмпбелла.

«Я остался доволен этой победой и игрой, которую продемонстрировали наши игроки. Ребята сыграли грамотно. Мы серьезно превосходили соперника по броскам и это воздалось», – приводит слова Гришин пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка после 52 игр.

17 января подопечные Гришина дома сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом».