«Динамо» в выездном матче одолело «Локомотив»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо» завершился победой бело-голубых со счетом 2:0.
Отметим, что в составе гостевой команды заброшенными шайбами отметились Якоб Лилья (25-я минута) и Джордан Уил (52).
Таким образом, команда Алексея Кудашова набирает 66 очков и по-прежнему занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Игоря Никитина располагаются на четвертом месте, имея в своем активе 48 очков.
Добавим, что 17 января московское «Динамо» отправится в гости к «Торпедо», а «Локомотив» в тот же день сыграет на выезде с «Куньлунем».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Лилья (Тринеев), 24:35
0:2 – Уил (Миронов), 51:33
Вратари: Исаев – Коновалов