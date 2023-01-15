ЦСКА одержал победу над «Северсталью» в домашнем матче КХЛ  

Хоккеисты московского ЦСКА оказались сильнее «Северстали» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе домашней команды заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (11-я минута), Владислав Каменев (30), Константин Окулов (44) и Павел Карнаухов (44). Гости ответили голами Даниила Вовченко (14) и Игоря Гераськина (41).
Таким образом, московский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко после 50 игр. Команда из Череповца располагается на девятом месте, имея в своем активе 51 очко.
Добавим, что 17 января ЦСКА на своей площадке примет СКА, а «Северсталь» в тот же день отправится в гости к минскому «Динамо»
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 4:2 (1:1 1:0, 2:1)
Голы:
1:0 – Нестеров (Дыбленко, Окулов), 10:32
1:1 – Вовченко (Пилипенко, Макеев), 13:19
2:1 – Каменев (Окулов, Нестеров), 29:15, (бол.)
2:2 – Гераськин (Пыленков, Ильин), 40:22
3:2 – Окулов (Каменев), 43:12
4:2 – Карнаухов (Ярош, Слепышев), 43:48
Вратари: Гамзин – Самонов