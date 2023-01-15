СКА обыграл «Амур» и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Амуром» завершился победой петербуржцев со счетом 3:1. Встреча проходила в «Ледовом дворце».

Отметим, что за хозяев льда голами отметились Дмитрий Яшкин (19-я минута), Максим Грошев (24) и Святослав Гребенщиков (26). Гости ответили заброшенной шайбой Ярослава Лихачева (16).

Таким образом, команда Романа Ротенберга обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ. Питерский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка после 52 игр. Подопечные Вадима Епанчинцева располагаются на 11 строчке на Востоке, имея в своем активе 48 очков.

Добавим, что 17 января СКА отправится в гости к ЦСКА, а 18 января «Амур» примет на своей арене «Адмирал».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – «Амур» (Хабаровск) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Лихачев (Николишин, Бочаров), 15:21

1:1 – Яшкин (Ожиганов, Гусев), 18:02 (бол.)

2:1 – Грошев (Галимов), 23:51

3:1 – Гребенщиков (Хайруллин, Глотов), 25:07

Вратари: Иванов – Аликин