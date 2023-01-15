World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

СКА обыграл «Амур» и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Подопечные Романа Ротенберга стали первыми, кто вышел в плей-офф.
15 января 2023 19:18
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Амуром» завершился победой петербуржцев со счетом 3:1. Встреча проходила в «Ледовом дворце».

Отметим, что за хозяев льда голами отметились Дмитрий Яшкин (19-я минута), Максим Грошев (24) и Святослав Гребенщиков (26). Гости ответили заброшенной шайбой Ярослава Лихачева (16).

Таким образом, команда Романа Ротенберга обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ. Питерский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка после 52 игр. Подопечные Вадима Епанчинцева располагаются на 11 строчке на Востоке, имея в своем активе 48 очков.

Добавим, что 17 января СКА отправится в гости к ЦСКА, а 18 января «Амур» примет на своей арене «Адмирал».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – «Амур» (Хабаровск) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Лихачев (Николишин, Бочаров), 15:21

1:1 – Яшкин (Ожиганов, Гусев), 18:02 (бол.)

2:1 – Грошев (Галимов), 23:51

3:1 – Гребенщиков (Хайруллин, Глотов), 25:07

Вратари: Иванов – Аликин

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Витязь» по буллитам обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Встреча прошла в Балашихе.
15.01.2023 19:34
Хоккей
СКА обыграл «Амур» и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ
Подопечные Романа Ротенберга стали первыми, кто вышел в плей-офф.
15.01.2023 19:18
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА одержал победу над «Северсталью» в домашнем матче КХЛ  
Встреча хоккейных команд прошла на стадионе «ЦСКА Арене».
15.01.2023 19:09
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» в выездном матче одолело «Локомотив»
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на «Арене-2000-Локомотив». 
15.01.2023 19:00
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Гришин – о победе над «Куньлунем»: Хоккеисты «Спартака» сыграли грамотно 
В матче КХЛ красно-белые обыграли «драконов» со счетом 3:2.
15.01.2023 17:15
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» одержал волевую победу над «Куньлунем» в матче КХЛ
Красно-белые прервали двухматчевую серию из поражений и впервые в сезоне победили китайский клуб.
15.01.2023 15:41
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Гол Костина помог «Эдмонтону» победить лидера Западной конференции «Вегас Голден Найтс»
Российский нападающий забивает в третьем матче подряд.
15.01.2023 09:14
Хоккей
автор: Александр Евграфов
35 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер»
Канадская команда потерпела четвертое поражение подряд.
15.01.2023 08:31
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин повторил достижение Гретцки, «Вашингтон» проиграл «Филадельфии»
Россиянин забросил 400-ю шайбу на домашней арене.
15.01.2023 08:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Радулов объяснил причины провала «Ак Барса» на последних минутах матча с «Сибирью»
Казанцы упустили преимущество в две шайбы и проиграли.
14.01.2023 23:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика