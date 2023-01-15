Минское «Динамо» в овертайме победило «Автомобилист»

Минское «Динамо» на своей площадке принимало «Автомобилист» в матче КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу белорусского клуба

В составе хозяев отличились Дмитрий Соколов, Владимир Алистров и Ник Меркли.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Сергея Широкова и Степана Хрипунова.

Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта с 51 очком располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Николая Заварухина находятся на первой строчке Востока, имея в своем активе 66 очков.

В следующем матче «Динамо» примет дома «Северсталь», а «Автомобилист» отправится на выезд к «Спартаку». Оба противостояния состоятся 17 января.

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«Динамо» (Минск) – «Автомобилист» – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Соколов (Сапего, Алистров), 3:42

1:1 – Широков (Волк), 17:54

2:1 – Алистров (Пышкайло, Шумаков), 21:00

2:2 – Хрипунов (Баранцев), 59:54

3:2 – Меркли (Спунер, Лалонд), 62:09.