Две передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» победить «Каролину»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Каролину Харрикейнз».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу канадской команды в серии послематчевых буллитов.
В составе гостей отличились Итан Бир, Ти Джей Миллер и Брок Бэсер, а победный буллит реализовал Элиас Петтерссон. Российский форвард Андрей Кузьменко отметился двумя голевыми передачами.
Хозяева ответили шайбами Пола Штястны с передачи Андрея Свечникова, Джордана Мартинука и Себастьяна Ахо.
«Ванкувер» набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Ураганы» с 62 очками вторая на Востоке.
источник: «Советский спорт»