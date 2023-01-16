Рахимова проиграла украинке Байндл и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Камила Рахимова в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии проиграла украинке Катерине Байндл и вылетела с турнира.

Встреча продолжалась два часа 50 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 в пользу Байндл, которая пять раз подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брей-пойнтов и 12.

На счету россиянки один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из семи.

Напомним, ранее розыгрыш первого в новом сезоне турнира «Большого Шлема» покинули также Полина Кудерметова и Анна Калинская, а во второй круг пока вышла лишь Диана Шнайдер.