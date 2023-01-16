Мыльников, Нестеров, Попов и Гутик стали лучшими хоккеистами недели в КХЛ

Вратарь челябинского «Трактора» Сергей Мыльников признан лучшим вратарем 19-й игровой недели Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте КХЛ.

На счету Мыльникова две победы в двух матчах, в одном из которых он сыграл «на ноль». Коэффициент надежности голкипера составил 1,00, он отразил 97,06% из 65 бросков, нанесенных по его воротам. Для Мыльникова это первое достижение подобного рода в карьере.

Автор победной шайбы в матче с «Металлургом», позволившей «Сочи» прервать серию из 21 поражения нападающий Сергей Попов также впервые назван лучшим нападающим недели. На его счету две заброшенные шайбы и две передачи в трех матчах.

Такие же показатели у лучшего защитника недели – игрока ЦСКА Никиты Нестерова.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан 21-летний форвард владивостокского «Адмирала» Даниил Гутик, сделавший две результативные передачи в трех матчах недели. На счету Гутика победный буллит в матче с «Металлургом».