World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Скончался форвард «Ванкувера» Оджик, отвечавший за «охрану» Павла Буре

Экс-нападающему было 52 года.
16 января 2023 12:42
автор: Александр Евграфов

На 53-м году жизни скончался бывший форвард «Ванкувера» Джино Оджик, сообщила пресс-служба канадской хоккейной команды.

О причинах смерти не сообщается, однако ранее у Оджика было диагностировано нарушение белкового обмена и в 2014 году он перенес сердечный приступ.

Оджик выступал за «Ванкувер» с 1990 по 1998 год. В это время он был тафгаем и считался ответственным за охрану на льду россиянина Павла Буре. Всего в НХЛ Оджик провел 605 матчей, набрав 137 (64+73) очков.

У Оджика остались восемь детей, один из которых назван в честь Буре.

Это интересно:
Скончался форвард «Ванкувера» Оджик, отвечавший за «охрану» Павла Буре
Экс-нападающему было 52 года.
16.01.2023 12:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Мыльников, Нестеров, Попов и Гутик стали лучшими хоккеистами недели в КХЛ
Лига назвала имена лучших игроков 19-й недели сезона.
16.01.2023 12:36
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Рахимова проиграла украинке Байндл и вылетела с Australian Open
Пока во второй круг вышла всего одна россиянка.
16.01.2023 11:07
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Две передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» победить «Каролину»
Андрей Свечников также отметился баллом за результативность.
16.01.2023 08:34
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Монреалем»
Встреча получилась малорезультативной.
16.01.2023 08:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Минское «Динамо» в овертайме победило «Автомобилист»
Встреча прошла в Белоруссии.
15.01.2023 19:46
Хоккей
«Витязь» по буллитам обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Встреча прошла в Балашихе.
15.01.2023 19:34
Хоккей
СКА обыграл «Амур» и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ
Подопечные Романа Ротенберга стали первыми, кто вышел в плей-офф.
15.01.2023 19:18
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА одержал победу над «Северсталью» в домашнем матче КХЛ  
Встреча хоккейных команд прошла на стадионе «ЦСКА Арене».
15.01.2023 19:09
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» в выездном матче одолело «Локомотив»
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на «Арене-2000-Локомотив». 
15.01.2023 19:00
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика