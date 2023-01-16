Скончался форвард «Ванкувера» Оджик, отвечавший за «охрану» Павла Буре

На 53-м году жизни скончался бывший форвард «Ванкувера» Джино Оджик, сообщила пресс-служба канадской хоккейной команды.

О причинах смерти не сообщается, однако ранее у Оджика было диагностировано нарушение белкового обмена и в 2014 году он перенес сердечный приступ.

Оджик выступал за «Ванкувер» с 1990 по 1998 год. В это время он был тафгаем и считался ответственным за охрану на льду россиянина Павла Буре. Всего в НХЛ Оджик провел 605 матчей, набрав 137 (64+73) очков.

У Оджика остались восемь детей, один из которых назван в честь Буре.