«Сибирь» одержала волевую победу над «Барысом» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Сибирью» завершился победой «снеговиков» со счетом 2:1.

Отметим, что в составе новосибирской команды заброшенными шайбами отметились Денис Голубев (18-я минута) и Александр Шаров (43). Единственный гол хозяев на счету Антона Сагадеева (6).

Таким образом, подопечные Андрея Мартемьянова занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков после 52 матчей. Команда Андрея Скабелки находится десятой строчке, имея в своем активе 48 очков.

Добавим, что 18 января «Сибирь» примет на своей площадке «Нефтехимик», а 19 января «Барыс» отправится в гости к «Трактору».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) – «Сибирь» (Новосибирск) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Сагадеев, 05:40

1:1 – Голубев (Мерфи), 17:47

1:2 – Шаров (Основин), 42:01

Вратари: Гудачек – Костин