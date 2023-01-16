«Авангард» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

Хоккеисты омского «Авангарда» победили «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Омске завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

В составе победителей отличились Арсений Грицюк (5-я минута), Корбэн Найт (10) и Владимир Ткачев (56). Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский стал автором голевой передачи и набрал очки в пятом матче подряд. Вратарь омского клуба Василий Демченко отразил 30 бросков в свои ворота, и третий раз в сезоне и 19-й раз в карьере сыграл «на ноль».

«Авангард» набрал 64 очка и вышел на третье место в Западной конференции, у «Нефтехимика» 49 очков. Команда находится на девятом месте, отставая от зоны плей-офф на два очка.

Следующую игру «Авангард» проведет 20 января в Казани с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» в тот же день примет «Салават Юлаев».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Грицюк (Толчинский), 04:08 (бол.)

2:0 – Найт, 09:56

3:0 – Ткачев (Буше, Береглазов), 55:30

Вратари: Демченко - Тихомиров