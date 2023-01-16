Дубль Голдобина помог «Металлургу» одолеть «Салават Юлаев» в гостевом матче КХЛ  

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде оказались сильнее «Салавата Юлаева» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе домашней команды заброшенными шайбами отметились Иван Дроздов (21-я минута) и Николай Кулемин (54). Гости ответили дублем Николая Голдобина (48, 52) и голом Филиппа Майе (50),

Таким образом, команда Илья Воробьева поднимается на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков после 51 игры. Уфимцы располагаются на пятом месте с 63 очками.

Добавим, что 18 января «Салават» сыграет на выезде с «Ак Барсом», в тот же день «Металлург» отправится в гости к «Авангарду».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:3 (0:0 1:0, 1:3)

Голы:

1:0 – Дроздов (Хмелевский, Шмелев), 20:48 (бол.)

1:1 – Голдобин (Зернов), 47:09

1:2 – Майе (Лайпсик, Яковлев), 49:01

1:3 – Голдобин (Зернов), 51:22

2:3 – Кулемин (Кадейкин, Науменков), 53:01

Вратари: Ежов – Паскуаль