World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Голдобина помог «Металлургу» одолеть «Салават Юлаев» в гостевом матче КХЛ  

Встреча хоккейных команд прошла на «Уфа-Арене».
16 января 2023 19:11
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде оказались сильнее «Салавата Юлаева» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе домашней команды заброшенными шайбами отметились Иван Дроздов (21-я минута) и Николай Кулемин (54). Гости ответили дублем Николая Голдобина (48, 52) и голом Филиппа Майе (50),

Таким образом, команда Илья Воробьева поднимается на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков после 51 игры. Уфимцы располагаются на пятом месте с 63 очками.

Добавим, что 18 января «Салават» сыграет на выезде с «Ак Барсом», в тот же день «Металлург» отправится в гости к «Авангарду».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:3 (0:0 1:0, 1:3)

Голы:

1:0 – Дроздов (Хмелевский, Шмелев), 20:48 (бол.)

1:1 – Голдобин (Зернов), 47:09

1:2 – Майе (Лайпсик, Яковлев), 49:01

1:3 – Голдобин (Зернов), 51:22

2:3 – Кулемин (Кадейкин, Науменков), 53:01

Вратари: Ежов – Паскуаль

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дубль Голдобина помог «Металлургу» одолеть «Салават Юлаев» в гостевом матче КХЛ  
Встреча хоккейных команд прошла на «Уфа-Арене».
16.01.2023 19:11
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
Нападающий омичей Толчинский набрал очки в пятом матче подряд, а вратарь Демченко оформил третью игру «на ноль» в сезоне.
16.01.2023 18:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сибирь» одержала волевую победу над «Барысом» в матче КХЛ
«Сибирь» одержала волевую победу над «Барысом» в матче КХЛ
Встреча хоккейных команд состоялась на «Барыс Арене», в Астане. 
16.01.2023 18:44
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Скончался форвард «Ванкувера» Оджик, отвечавший за «охрану» Павла Буре
Экс-нападающему было 52 года.
16.01.2023 12:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Мыльников, Нестеров, Попов и Гутик стали лучшими хоккеистами недели в КХЛ
Лига назвала имена лучших игроков 19-й недели сезона.
16.01.2023 12:36
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Рахимова проиграла украинке Байндл и вылетела с Australian Open
Пока во второй круг вышла всего одна россиянка.
16.01.2023 11:07
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Две передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» победить «Каролину»
Андрей Свечников также отметился баллом за результативность.
16.01.2023 08:34
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Монреалем»
Встреча получилась малорезультативной.
16.01.2023 08:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Минское «Динамо» в овертайме победило «Автомобилист»
Встреча прошла в Белоруссии.
15.01.2023 19:46
Хоккей
«Витязь» по буллитам обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Встреча прошла в Балашихе.
15.01.2023 19:34
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика