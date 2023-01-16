Леонтьев – о поражении «Нефтехимика» от «Авангарда»: Парни сражались до конца

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды от «Авангарда» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе омского клуба отличились Арсений Грицюк (5-я минута), Корбэн Найт (10) и Владимир Ткачев (56).

«Начало встречи у нас не задалось. Нелепое удаление и ошибки в обороне. У нас были моменты, однако голкипера соперника пробить не удалось. Но парни сражались до конца. Удача была на стороне соперника в этот раз. Такие противостояния закаляют нас и делают сильнее. Каждый матч мы играем на положительный результат», – приводит слова Леонтьева пресс-служба КХЛ.

Добавим, что на данный момент «Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 49 очков после 51 игры.

20 января подопечные Леонтьева примут на своей площадке «Салават Юлаев».